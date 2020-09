Puglia: codice giallo per Salento e tarantino, il ciclone nel mar Ionio va verso la Grecia Protezione civile, previsioni meteo: allerta maltempo per vento (Di venerdì 18 settembre 2020) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a venti forti nord-occidentali sulla zona meridionale della regione con locali raffiche di burrasca. Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. Il ciclone nel mar Ionio che ieri ha provocato allagamenti soprattutto in Calabria è in movimento verso la Grecia e nel suo viaggio con traiettoria nord-est oggi passerà alla larga dal Salento meridionale. La fascia ionica, stando alle previsioni, viene ibteressata da vento intorno ai cinquanta chilometri orari, se fosse passato più vicino ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 18 settembre 2020) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità fino alle 20. Si fa riferimento a venti forti nord-occidentali sulla zona meridionale della regione con locali raffiche di burrasca. Rischio: secondo lo schema, fontedella. Ilnel marche ieri ha provocato allagamenti soprattutto in Calabria è in movimentolae nel suo viaggio con traiettoria nord-est oggi passerà alla larga dalmeridionale. La fascia ionica, stando alle, viene ibteressata daintorno ai cinquanta chilometri orari, se fosse passato più vicino ...

