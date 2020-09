Operazione mare sicuro, il bilancio della stagione: aumentano i controlli nel nord Sardegna (Di venerdì 18 settembre 2020) , Visited 49 times, 49 visits today, Notizie Simili: Ospedale di Tempio, scontro tra i sindaci e l'Ats… Una vacanza gratuita in barca a vela in Sardegna per… Scattano i soccorsi per una ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 18 settembre 2020) , Visited 49 times, 49 visits today, Notizie Simili: Ospedale di Tempio, scontro tra i sindaci e l'Ats… Una vacanza gratuita in barca a vela inper… Scattano i soccorsi per una ...

romi_andrio : RT @ilSalvagenteit: Inquinamento: 'Più mascherine che meduse nel mare' L'allerta lanciato dalla Ong francese Operazione mare pulito. La cam… - guido_mare : RT @virginiaraggi: Grazie ad agenti della @poliziadistato del commissariato di Torpignattara per operazione anti-droga contro narcotraffica… - ilSalvagenteit : Inquinamento: 'Più mascherine che meduse nel mare' L'allerta lanciato dalla Ong francese Operazione mare pulito. La… - AlfredoCavarra : Falsi #migranti,operazione #openarms riuscita 76 clandestini con i giubotti di salvataggio hanno avuto il permesso… - X12RED : @MBodano @nadiarizzo1210 in più ci sarà un nuovo piano navale come quello che funzionava l'operazione Mare nostrum -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione mare Operazione mare sicuro, il bilancio: aumentano i controlli nel nord Sardegna Gallura Oggi Complessa pagina diplomatica con la Libia per i pescatori sequestrati

Un ricatto prevedibile e quasi annunciato. Adesso il sequestro dei pescatori italiani al largo della Libia diventa una storia di ricatti e inganni, che riguarderebbe 4 detenuti nelle carceri europee c ...

Anfore romane recuperate dal fondo del mare di Grado

Operazione della Soprintendenza con l’ausilio della Guardia Costiera nell’ambito delle ricerche sugli antichi insediamenti dell’Isola del sole GRADO Tre anfore, una di produzione adriatica compresa fr ...

«4 ruote e una carrozza»: garantire il trasporto in sicurezza dei malati Sla

L’iniziativa di Aisla per offrire gratuitamente il servizio a chi soffre di questa malattia neurodegenerativa rara ed è costretto a spostarsi con mezzi attrezzati. Monumenti illuminati di verde in tut ...

Un ricatto prevedibile e quasi annunciato. Adesso il sequestro dei pescatori italiani al largo della Libia diventa una storia di ricatti e inganni, che riguarderebbe 4 detenuti nelle carceri europee c ...Operazione della Soprintendenza con l’ausilio della Guardia Costiera nell’ambito delle ricerche sugli antichi insediamenti dell’Isola del sole GRADO Tre anfore, una di produzione adriatica compresa fr ...L’iniziativa di Aisla per offrire gratuitamente il servizio a chi soffre di questa malattia neurodegenerativa rara ed è costretto a spostarsi con mezzi attrezzati. Monumenti illuminati di verde in tut ...