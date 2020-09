Nadal-Lajovic in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2020 (Di venerdì 18 settembre 2020) Rafael Nadal affronterà Dusan Lajovic, in occasione degli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2020. L’iberico vorrà performare sulla falsariga di quanto visto contro Pablo Carreno-Busta, mentre il serbo proverà a sorprendere ancora dopo il successo inatteso contro Milos Raonic. Il match andrà in scena oggi, venerdì 18 settembre, non prima delle ore 19.00: diretta televisiva offerta da Sky Sport (canale 201 o 205) e live streaming disponibile sulla piattaforma Sky Go. Inoltre, Sportface.it offrirà aggiornamenti e approfondimenti sullo svolgimento dell’incontro. Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) Rafaelaffronterà Dusan, in occasione degli ottavi di finale degliBNL d’Italia. L’iberico vorrà performare sulla falsariga di quanto visto contro Pablo Carreno-Busta, mentre il serbo proverà a sorprendere ancora dopo il successo inatteso contro Milos Raonic. Il match andrà in scena, venerdì 18 settembre, non prima delle ore 19.00:televisiva offerta da Sky Sport (201 o 205) e livedisponibile sulla piattaforma Sky Go. Inoltre, Sportface.it offrirà aggiornamenti e approfondimenti sullo svolgimento dell’incontro.

DiegoAmbrosin : Domani sessione serale....terzo turno contro Lajovic per #Nadal.... #VamosRafa ?????????????????? #IBI20 #Roma - ematr_86 : domani su @SuperTennisTv va in diretta il match di Rafa Nadal contro Dusan Lajovic alle 19.00 #IBI20 - WeAreTennisITA : Il programma del venerdì agli #IBI20 ?? Campo Centrale, dalle 11 am Berrettini ?? Travaglia Halep ?? Yastremska Djok… - fisco24_info : Tennis: Open Bnl Italia, Lajovic supera Raonic, ora Nadal: Agli ottavi anche la kazaka Putintseva dopo vittoria su… - AnsaRomaLazio : Tennis: Open Bnl Italia; Lajovic supera Raonic, ora Nadal. Agli ottavi anche la kazaka Putintseva dopo vittoria su… -

Giorno di ottavi di finale agli Internazionali d’Italia 2020. Quattro sono gli italiani in caccia dei quarti, ed uno ci sarà con certezza a causa di un derby tutto italiano, ma la giornata è ricchissi ...

Si chiude all’esordio l’esperienza di Fabio Fognini in questa versione del tutto eccezionale - ma finora anche molto positiva per gli azzurri - degli Internazionali Bnl d’Italia. Reduce dal lungo stop ...

ROMA - Tutto facile per Rafael Nadal all'esordio a Roma nel secondo turno degli Internazionali Bnl d'Italia in svolgimento al Foro Italico. Lo spagnolo, numero due del ranking e del tabellone, ha batt ...

