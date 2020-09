(Di venerdì 18 settembre 2020) Autoveloxsotto casa: è in arrivo una pioggia di, che cosa cambia 7 settembre 2020? Solo per far cassa: 'Troppo poche le sanzioni per le infrazioni più pericolose' 26 agosto 2020 Il ...

Today_it : Multe: possono farle anche spazzini, parcheggiatori e controllori dei bus? - marcomad_69 : @RescueMed @openarms_it @openarms_fund @openarms_found @SeaWatchItaly @seawatch_intl @seawatchcrew @MSF_ITALIA… - thewaterflea : RT @nibis17: ATTENZIONE da oggi pure i netturbini possono elevare multe se parcheggiate vicino ai cassonetti e impedite lo svuotamento, OCC… - MuredduGiovanni : RT @nibis17: ATTENZIONE da oggi pure i netturbini possono elevare multe se parcheggiate vicino ai cassonetti e impedite lo svuotamento, OCC… - holertogni : @RepubblicaTv @repubblica Spesi in manifesti ecc. vediamo le fatture. Salvini racconta balle come gia faceva Bossi… -

Ultime Notizie dalla rete : Multe possono

Today.it

Vedere la foto dell’auto che ha commesso l’infrazione è un diritto del guidatore, in caso contrario la multa autovelox è nulla. Ecco come chiederla Senza la foto la multa autovelox non è valida. Senza ...'Ma io ho solo regolarmente parcheggiato la mia auto in un posto per disabili, ho esposto il tagliando autorizzativo, e mi sono trovato la multa' mi ha prontamente telefonato il sindaco di Castelfranc ...Il Decreto Semplificazioni, in vigore dallo scorso 15 settembre, ha introdotto non poche novità anche in materia di Codice della Strada con cui gli automobilisti dovranno fare i conti, nel senso più v ...