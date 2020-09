Meredith | condannata a 3 anni la superpoliziotta ?Amanda e Sollecito | «Ve l?avevamo detto»

(Di venerdì 18 settembre 2020) Evidentemente aspettavano questo momento da. Da quando, nel 2013, la super poliziotta che li aveva arrestati nel 2007 era stata indagata per il complotto ordito contro una psicologa nominata dal...

Evidentemente aspettavano questo momento da anni. Da quando, nel 2013, la super poliziotta che li aveva arrestati nel 2007 era stata indagata per il complotto ordito contro una psicologa nominata dal ...Monica Napoleoni, poliziotta della sezione omicidi della Squadra Mobile di Perugia, che aveva arrestato Amanda Knox e Raffaele Sollecito, è stata condannata a tre anni e tre mesi di carcere per access ...PERUGIA - L'arresto di Amanda Knox e Raffaele Sollecito per l'omicidio Kercher? «Sono solo stati eseguiti gli ordini». Risponde così Monica Napoleoni, tramite il suo suo avvocato Nicola Di Mario, dopo ...