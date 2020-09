Marco Carta in ospedale Fan preoccupati per la salute del cantante

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 18 settembre 2020) Novella Toloni L'artista ha affidato ai social network un breve messaggio in cui ha svelato di doversi sottoporre a una delicata visita medica e tra i fan è scattato l'allarme L'ultimo post social dista facendo preoccupare i suoi ammiratori. Il, che nel nel 2008 vinse il talent "Amici di Maria De Filippi, ha condiviso con i follower un post sibillino in cui ha annunciato di doversi sottoporre a una visita importante per la suaha però mantenuto il mistero sui motivi del controllo sanitario, scatenando la preoccupazione tra le migliaia di suoi fan. "Oggi vado a fare una vista importante per la mia. Mandatemi un grosso in bocca al lupo!", ha esordito poche ore fa sulla sua pagina Instagram...