Le donne dello zodiaco che non si arrendono mai Sei tra questi segni?

Una delle caratteristiche più forti di una persona è sicuramente la tenacia. Questo tratto della nostra personalità è davvero importante per riuscire ad uscire dai momenti di crisi ed affrontare al meglio i problemi. Alcune donne, grazie anche al loro segno zodiacale, riescono a dimostrare una capacità di fermezza davvero forte e non si arrendono mai. Si tratta di donne che continueranno a combattere a prescindere dalle difficoltà e non si stancheranno mai di rialzarsi se vengono messe al tappeto. Fate anche voi parte di questi segni, incapaci di gettare la spugna? Foto: pixabay/prettysleepy1 Capricorno Le donne che fanno parte del segno del Capricorno sono le vere Leader dell'oroscopo. Ovunque vadano riescono sempre a mettersi in mano le ...

Ultime Notizie dalla rete : donne dello Sportello Donna e Coordinamento donne Cgil Prato: “Non ci rassegniamo al femminicidio” gonews Trono Classico Jessica, la frase scatena il web: il pubblico si ricrede

Una frase di Jessica Antonini a Uomini e Donne scatena l’ira dei telespettatori sul web. Il pubblico di Canale 5 si scaglia contro la tronista, che oggi se la prende con Davide, il suo corteggiatore.

L’Italia si prepara al voto. 10 fumetti che parlano di politica

Il 20 e 21 settembre si torna alle urne per il referendum e, in alcune regioni, per le amministrative. Alex Urso ha selezionato dieci fumetti dedicati ad altrettante grandi figure politiche del passat ...

Tumore all'ovaio, olaparib allunga la vita delle donne con mutazione Jolie

Una conferma, di quelle che fanno ben sperare. Le pazienti di tumore dell'ovaio con mutazione BRCA 1 e 2 che ricevono olaparib subito dopo la chemioterapia vivono più a lungo, in media oltre 4 anni di ...

