L’addio tra Cecilia e Ignazio, Tonon svela retroscena: “Le pene dell’inferno…” (Di venerdì 18 settembre 2020) Finiti di recente al centro dell’attenzione per via di una presunta crisi, sembra che tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sia ritornato il sereno. In attesa di eventuali dichiarazioni in merito da parte dei diretti interessati, Raffaello Tonon ha rivelato alcuni aneddoti in merito all’esperienza vissuta all’interno della casa del Grande Fratello. Raffaello Tonon su … L'articolo L’addio tra Cecilia e Ignazio, Tonon svela retroscena: “Le pene dell’inferno…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 18 settembre 2020) Finiti di recente al centro dell’attenzione per via di una presunta crisi, sembra che traRodriguez eMoser sia ritornato il sereno. In attesa di eventuali dichiarazioni in merito da parte dei diretti interessati, Raffaelloha rivelato alcuni aneddoti in merito all’esperienza vissuta all’interno della casa del Grande Fratello. Raffaellosu … L'articolo L’addio tra: “Ledell’inferno…” proviene da www.meteoweek.com.

marcoconterio : ?? Sarebbe arrivata l'intesa totale (via TyCSports) tra #Higuain e la #Juventus. Il Pipita pronto all'addio, poi vis… - reteversilia : Addio a Italo Bolano, pittore e insegnante tra Prato e l'Elba - littleathing : Bene raga ufficiale Tra tre ore ho l’esame di guida Addio - PippiCalz : RT @svirgola2: se la pretendo solo io perdo il lavoro: l'anno prox non mi chiamerà più, e rischio pure che si passino tra di loro (padroni)… - svirgola2 : se la pretendo solo io perdo il lavoro: l'anno prox non mi chiamerà più, e rischio pure che si passino tra di loro… -

Ultime Notizie dalla rete : L’addio tra Coronavirus, in Gran Bretagna in vigore la «Regola del 6». Il governo: «Denunciate i vicini di casa» Corriere della Sera