Il padre della compagna di Gabriele Bianchi: "La gente mi chiedeva come fa tua figlia a stare con quello?" (Di venerdì 18 settembre 2020) Sull'omicidio di Willy Monteiro Duarte interviene anche Salvatore Ladaga, padre della fidanzata di Gabriele Bianchi. Una tragedia come quella di Willy Monteiro Duarte – ucciso nel corso di una rissa nella notte tra il 5 e il 6 settembre – provoca sempre più di una sola vittima. Oltre al 21enne che ha perso la vita, … L'articolo Il padre della compagna di Gabriele Bianchi: "La gente mi chiedeva come fa tua figlia a stare con quello?" proviene da leggilo.org.

