Il noleggio bici a lungo termine debutta a Milano con Swapfiets, l'assessore Granelli: "Mobilità sempre più sostenibile" (Di venerdì 18 settembre 2020) Milano prosegue il suo percorso di revisione della mobilità anche grazie alla presenza di nuovi operatori privati, come l'olandese Swapfiets, che ha inaugurato il suo primo store nella centralissima location di via Lupetta 3. A fare gli onori di casa è stato Marco Granelli, assessore alla Mobilità e ai Lavori Pubblici, il quale ha ricevuto la prima bici con la distintiva ruota anteriore blu, dai giovani fondatori di Swapfiets e dal console generale Johan Verboom. "Fiets" significa "bicicletta" e "swap" significa "scambio", ma non si tratta di un servizio di sharing come quelli già molto diffusi in città.

Ultime Notizie dalla rete : noleggio bici Noleggio bici a lungo termine: arriva in italia Swapfiets, il Netflix delle biciclette EconomyUp Le Swapfiets arrivano a Milano: “Una bici sempre funzionante”

Swapfiets arriva anche a Milano per portare le biciclette con la ruota azzurra che si possono portare a casa anche se a noleggio.

In tre mesi 150 incidenti e 350 multe a Milano: è sempre più monopattino selvaggio

I monopattini sono a tutti gli effetti equiparati alle biciclette. Quindi niente marciapiedi ... c'è il battaglione di quelli che si possono noleggiare, ormai quasi a ogni angolo.

Milano, in monopattino senza regole: 136 incidenti in 108 giorni

Chi lo usa in due, chi in contromano, sul marciapiede o a tutta velocità tra la gente. A Milano 136 incidenti in 108 giorni. Il sindaco Sala: «Comportamenti da cambiare» ...

