Gp Emilia Romagna FP2 MotoGP: sorpresa Binder (Di venerdì 18 settembre 2020) Cambia completamente la classifica della MotoGP nella FP2 del GP dell'Emilia Romagna, complice il rialzo delle temperature. Il primatista della classifica nella sessione pomeridiana è Brad Binder, che porta al vertice la KTM per la prima volta in questo weekend. Il sudafricano segna un 1'31″628, con il quale distanzia di soli 2 millesimi Takaaki Nakagami. Il giapponese di Honda LCR è sempre più consistente in questo inizio di GP. Terzo tempo per Fabio Quartararo, il migliore dei piloti Yamaha. Il nizzardo leader della FP1 ha impressionato nella simulazione del passo gara. Al momento, "El Diablo" sembra essere il migliore di tutti nella configurazione della domenica.

