Fuma cannabis e si addormenta nel letto con il figlio di 4 mesi: nel sonno rotola sopra di lui e lo uccide (Di venerdì 18 settembre 2020) Ha messo a letto i figli, poi ha Fumato marijuana e si è steso accanto a loro. Nel sonno però, è rotolato accidentalmente sopra il piccolo Isaac, di 4 mesi, e lo ha ucciso soffocandolo. È quanto è successo in Inghilterra, a Blackpool: Brooklyn Newton, padre di due figli, è ora accusato di omicidio, come riferisce il Mirror che dà la notizia. L’uomo si è accorto di quanto accaduto solo al suo risveglio, il mattino seguente: ha visto che il bimbo era freddo e aveva perso sangue dal naso. Subito ha chiamato i soccorsi ma per il piccolo Isaac non c’era ormai più nulla da fare. Agli inquirenti ha racontato che quella sera aveva dato il biberon con il latte al figlio e poi lo aveva messo a dormire nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Ha messo ai figli, poi hato marijuana e si è steso accanto a loro. Nelperò, èto accidentalmenteil piccolo Isaac, di 4, e lo ha ucciso soffocandolo. È quanto è successo in Inghilterra, a Blackpool: Brooklyn Newton, padre di due figli, è ora accusato di omicidio, come riferisce il Mirror che dà la notizia. L’uomo si è accorto di quanto accaduto solo al suo risveglio, il mattino seguente: ha visto che il bimbo era freddo e aveva perso sangue dal naso. Subito ha chiamato i soccorsi ma per il piccolo Isaac non c’era ormai più nulla da fare. Agli inquirenti ha racontato che quella sera aveva dato il biberon con il latte ale poi lo aveva messo a dormire nel ...

