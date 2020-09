Elezioni e referendum 2020, come e quando si vota: le regole di sicurezza anti-covid (Di venerdì 18 settembre 2020) Obbligatorio avere la mascherina, tanto quanto la tessera elettorale e la carta d’identità. Senza dimenticare di rispettare sempre il distanziamento e di igienizzare le mani, almeno tre volte durante tutta l’operazione. Sono le regole per le Elezioni al tempo del coronavirus. Il 20 e 21 settembre gli italiani sono chiamati al voto per il referendum sul taglio dei parlamentari. Inoltre, si terranno le Elezioni regionali in Campania, Toscana, Veneto, Liguria, Marche, Puglia e Valle d’Aosta. Ma anche le amministrative in 962 Comuni e le suppletive in Sardegna e Veneto. quando e dove si vota L’election day, come detto, accorpa Elezioni regionali, comunali, suppletive e referendum sulla riforma costituzionale. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Obbligatorio avere la mascherina, tanto quanto la tessera elettorale e la carta d’identità. Senza dimenticare di rispettare sempre il distanziamento e di igienizzare le mani, almeno tre volte durante tutta l’operazione. Sono leper leal tempo del coronavirus. Il 20 e 21 settembre gli italiani sono chiamati al voto per ilsul taglio dei parlamentari. Inoltre, si terranno leregionali in Campania, Toscana, Veneto, Liguria, Marche, Puglia e Valle d’Aosta. Ma anche le amministrative in 962 Comuni e le suppletive in Sardegna e Veneto.e dove siL’election day,detto, accorparegionali, comunali, suppletive esulla riforma costituzionale. ...

