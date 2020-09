Don Roberto Malgesini ucciso a Como, fatale la ferita al polmone (Di venerdì 18 settembre 2020) Como, 18 settembre 2020 - «Non sono stato io a uccidere, non è vero niente, è stato il prefetto ". Ieri mattina, davanti al gip Laura De Gregorio , Ridha Mahmoudi, il tunisino di 53 anni arrestato per ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 18 settembre 2020), 18 settembre 2020 - «Non sono stato io a uccidere, non è vero niente, è stato il prefetto ". Ieri mattina, davanti al gip Laura De Gregorio , Ridha Mahmoudi, il tunisino di 53 anni arrestato per ...

