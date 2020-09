Covid, operatore sanitario positivo a Castellammare di Stabia (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino annuncia due nuovi contagi per un totale di 46 positivi al Covid in città. “L’Asl ci ha comunicato che altri 2 cittadini di Castellammare di Stabia sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta di un 32enne operatore sanitario e di una 22enne che hanno effettuato di recente il tampone, il cui esito oggi ha confermato il contagio. I due cittadini positivi sono asintomatici e si trovano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Ad entrambi auguro di guarire nel più breve tempo possibile, al pari degli altri 44 pazienti contagiati”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco didiGaetano Cimmino annuncia due nuovi contagi per un totale di 46 positivi alin città. “L’Asl ci ha comunicato che altri 2 cittadini didisono risultati positivi al-19. Si tratta di un 32ennee di una 22enne che hanno effettuato di recente il tampone, il cui esito oggi ha confermato il contagio. I due cittadini positivi sono asintomatici e si trovano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Ad entrambi auguro di guarire nel più breve tempo possibile, al pari degli altri 44 pazienti contagiati”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

