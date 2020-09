carlopao86 : RT @3dc8: @Sott_lazapp @carlopao86 Ieri mia cognata i neo infermiera uscita da ospedale reparto covid rianimazione, mi ha detto che nei rep… - 3dc8 : @Sott_lazapp @carlopao86 Ieri mia cognata i neo infermiera uscita da ospedale reparto covid rianimazione, mi ha det… - Notiziedi_it : Covid, infermiera positiva alla festa di compleanno dopo la vacanza: 13 contagiati, 50 in quarantena - brigitte_gio : @sandrobah Io sono infermiera, ho fatto il covid, l'ospedale non mi ha dato un euro!!! - ohmyownsavior : Io trovo assurdo che un'infermiera di un ospedale pediatrico debba lavorare anche se è un sospetto covid. Lei doman… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid infermiera

PIEMONTE – Nell’ambito della pandemia Covid-19, la Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte ed il Dipartimento Interaziendale a Valenza Regionale “Malattie ed Emergenze Infettive” hanno emess ...È stata una scelta difficile quella che i medici dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze si sono trovati ad affrontare poche settimane fa, anche perché il caso non ha precedenti in Italia. Una bambi ...Abbiamo immaginato il nostro tempo come un unico percorso senza ostacoli in cui il progresso e il benessere diffuso ci avrebbero accompagnato dando a tutti immense opportunità. Avevamo la sensazione c ...