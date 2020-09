Cosa fare nel weekend in Irpinia dal 18 al 20 settembre 2020 (Di venerdì 18 settembre 2020) Ad Avella 'Itinerari e gusti medievali' 17 settembre 2020 Equinozio e Yoga alla Mefite 18 settembre 2020 Irpinia Express Il 20 settembre il viaggio dell'Irpinia Express vi porterà alla scoperta di ... Leggi su avellinotoday (Di venerdì 18 settembre 2020) Ad Avella 'Itinerari e gusti medievali' 17Equinozio e Yoga alla Mefite 18Express Il 20il viaggio dell'Express vi porterà alla scoperta di ...

Ultime Notizie dalla rete : Cosa fare Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 18 al 20 settembre 2020 VeronaSera Gualtieri su fondi Ue e MES: 'da Salvini e Meloni parole vergognose, non hanno grandi argomenti'

Matteo Salvini nel mirino dopo aver spiegato il suo no al MES, il fondo Salva-Stati. Oggi l'ex vicepremier e numero uno della Lega si è beccato un forte rimprovero dal ministro dell'economia Roberto G ...

Annalisa presenta Nuda con un party online

Annalisa presenta il suo nuovo album Nuda e lo fa con un party online su Zoom, annullando così le distanze imposte dall’emergenza Covid-19. Con la speranza che un giorno si possa tornare a fare gli in ...

Pannelli solari a Milano: funzionano e fanno risparmiare

I pannelli solari a Milano si stanno diffondendo sempre più perché grazie alle nuove tecnologie e all’aumento delle giornate di sole funzionano in modo efficiente, consentendo interessanti risparmi su ...

