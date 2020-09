Coronavirus, De Luca al governo: «Dov’eri sei mesi fa? All’anima di chi…» – Il video (Di venerdì 18 settembre 2020) Vincenzo De Luca non si smentisce. Nel corso di un comizio elettorale a San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia orientale di Napoli, il governatore della Campania ha rievocato i mesi più drammatici della pandemia da Coronavirus, quando a suo dire la regione da lui amministrata sarebbe stata lasciata sola ad affrontare l’emergenza. E in vernacolo si è lasciato andare a un’esternazione polemica nei confronti di non meglio precisati «professori», verosimilmente del governo nazionale. La frase, tradotta, suona più o meno così: «Dov’eri sei mesi fa? All’anima di chi ti è v***!». Il passaggio non è sfuggito al quotidiano Il Mattino, ma è stato tagliato dal video integrale del comizio ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 settembre 2020) Vincenzo Denon si smentisce. Nel corso di un comizio elettorale a San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia orientale di Napoli, il governatore della Campania ha rievocato ipiù drammatici della pandemia da, quando a suo dire la regione da lui amministrata sarebbe stata lasciata sola ad affrontare l’emergenza. E in vernacolo si è lasciato andare a un’esternazione polemica nei confronti di non meglio precisati «professori», verosimilmente delnazionale. La frase, tradotta, suona più o meno così: «Dov’eri seifa? All’anima di chi ti è v***!». Il passaggio non è sfuggito al quotidiano Il Mattino, ma è stato tagliato dalintegrale del comizio ...

