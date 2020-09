Bologna, arrestato gruppo criminale: tra loro cinque minorenni (Di venerdì 18 settembre 2020) A Bologna, La Procura ha arrestato un gruppo criminale di giovani pakistani. Sono accusati di due episodi di violenza accaduti nella città nell’ultimo anno. Un’indagine molto complessa, che portato la… L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) A, La Procura haundi giovani pakistani. Sono accusati di due episodi di violenza accaduti nella città nell’ultimo anno. Un’indagine molto complessa, che portato la… L'articolo proviene da .

news_bologna : Guida ubriaco e senza patente, arrestato - cittella : RT @Gianmar26145917: #Bologna, ivoriano senza fissa dimora, disoccupato e con gravi precedenti irrompe in casa di una 20enne e tenta di stu… - 12qbert : RT @Gianmar26145917: #Bologna, ivoriano senza fissa dimora, disoccupato e con gravi precedenti irrompe in casa di una 20enne e tenta di stu… - improtaf : RT @Gianmar26145917: #Bologna, ivoriano senza fissa dimora, disoccupato e con gravi precedenti irrompe in casa di una 20enne e tenta di stu… - giotim2 : RT @autocostruttore: Aggressione in casa: tenta violenza sessuale, lei scappa in strada seminuda, arrestato un ivoriano a Bologna -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna arrestato Rapina Bologna, minaccia la barista con il coltello. Arrestato il Resto del Carlino Tacchi e minigonne, Nalin rinviato a giudizio

Dress code alle borsiste, il 3 dicembre l’udienza per l’ex pm. Il difensore: "Il Csm ha assolto il mio assistito dai maltrattamenti" ...

"Bonaccini contro il reddito di cittadinanza? Vuole scalare il suo partito"

"Il reddito di cittadinanza non risolve nulla". Le parole di Stefano Bonaccini martedì sera al salotto di Patrizia Finucci Gallo hanno fatto sobbalzare la consigliera regionale stellata Silvia Piccini ...

Referendum, Meloni: "Faccio passo indietro e aspetto responso cittadini"

Sul referendum "faccio un passo indietro e aspetto il responso dei cittadini. Io sono favorevole al taglio dei parlamentari, lo sono sempre stata, tra l'altro il primo a tagliare i parlamentari fu il ...

Dress code alle borsiste, il 3 dicembre l’udienza per l’ex pm. Il difensore: "Il Csm ha assolto il mio assistito dai maltrattamenti" ..."Il reddito di cittadinanza non risolve nulla". Le parole di Stefano Bonaccini martedì sera al salotto di Patrizia Finucci Gallo hanno fatto sobbalzare la consigliera regionale stellata Silvia Piccini ...Sul referendum "faccio un passo indietro e aspetto il responso dei cittadini. Io sono favorevole al taglio dei parlamentari, lo sono sempre stata, tra l'altro il primo a tagliare i parlamentari fu il ...