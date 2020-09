Beppe Convertini e Anna Falchi chiudono C’è tempo per in lacrime e con i brividi (Foto) (Di venerdì 18 settembre 2020) Si interrompe una settimana prima C’è tempo per e Beppe Convertini e Anna Falchi commossi hanno salutato il pubblico, ringraziato tutti ma soprattutto hanno dichiarato la loro amicizia (Foto). Il loro programma aveva come data ultima il 4 settembre, poi la richiesta di proseguire per sostituire Antonella Clerici a causa dello studio non pronto di E’ sempre mezzogiorno. Hanno accettato, si sono impegnati ma in queste ultime puntate gli ascolti non li hanno premiati. Di conseguenza la scelta di chiudere una settimana prima ma Anna Falchi e Beppe Convertini lo fanno con il sorriso. A differenza di altri non hanno mai fatto trapelare malumori, sono andati avanti come sempre, soprattutto sostenendosi a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 18 settembre 2020) Si interrompe una settimana prima C’èper ecommossi hanno salutato il pubblico, ringraziato tutti ma soprattutto hanno dichiarato la loro amicizia (). Il loro programma aveva come data ultima il 4 settembre, poi la richiesta di proseguire per sostituire Antonella Clerici a causa dello studio non pronto di E’ sempre mezzogiorno. Hanno accettato, si sono impegnati ma in queste ultime puntate gli ascolti non li hanno premiati. Di conseguenza la scelta di chiudere una settimana prima malo fanno con il sorriso. A differenza di altri non hanno mai fatto trapelare malumori, sono andati avanti come sempre, soprattutto sostenendosi a ...

