Arisa ad Amici 20? L’indiscrezione: «Lungo e importante progetto» (Di venerdì 18 settembre 2020) Amici 20 sta formando il suo cast: il talent di Maria De Filippi scalda i motori di quella che sarà la ventesima edizione del programma e Arisa potrebbe esserne parte integrante. Dopo la stagione precedente un po’ sottotono per la pandemia di coronavirus ripercossasi irrimediabilmente anche sulla trasmissione, la macchina di Amici è pronta a ripartire con più consapevolezza. E mentre i casting per la selezione dei nuovi allievi sono aperti da tempo, la produzione è al lavoro anche per quel che riguarda la scelta degli insegnanti e dei giurati che interverranno nella fase serale del programma. Leggi anche >> Perché Elisabetta Gregoraci non è entrata alla prima puntata del GF Vip? Svelati i “motivi personali” Arisa ad Amici 20: la cantante ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 18 settembre 2020)20 sta formando il suo cast: il talent di Maria De Filippi scalda i motori di quella che sarà la ventesima edizione del programma epotrebbe esserne parte integrante. Dopo la stagione precedente un po’ sottotono per la pandemia di coronavirus ripercossasi irrimediabilmente anche sulla trasmissione, la macchina diè pronta a ripartire con più consapevolezza. E mentre i casting per la selezione dei nuovi allievi sono aperti da tempo, la produzione è al lavoro anche per quel che riguarda la scelta degli insegnanti e dei giurati che interverranno nella fase serale del programma. Leggi anche >> Perché Elisabetta Gregoraci non è entrata alla prima puntata del GF Vip? Svelati i “motivi personali”ad20: la cantante ...

TwitGinger : Si dice che Arisa sia la nuova prof di canto della scuola di Amici...ma sarà vero? - blogtivvu : Arisa sbarca ad Amici 20? “Coinvolta in progetto Mediaset”, l’indiscrezione - Cosmicpolitan_ : RT @bubinoblog: MARIA DE FILIPPI CHIAMA ARISA COME NUOVA PROF DI AMICI? - Spiralwavemood : RT @bubinoblog: MARIA DE FILIPPI CHIAMA ARISA COME NUOVA PROF DI AMICI? - bubinoblog : MARIA DE FILIPPI CHIAMA ARISA COME NUOVA PROF DI AMICI? -