Vecchio Milan, stessa storia: 2-0 allo Shamrock in Europa League. Ibra e Calha, ora i norvegesi del Bodoe (Di giovedì 17 settembre 2020) Basta il "Vecchio" Milan, quello post-Covid senza i (pochi) nuovi innesti, per regolare senza troppi patemi gli irlandesi dello Shamrock Rovers nel secondo turno preliminare di Europa League. Vittoria per 2-0 in trasferta, reti del solito Ibrahimovic nel primo tempo e Calhanoglu nella ripresa, in mezzo almeno una mezza dozzina di chiare occasioni da gol e un paio di sussulti dei padroni di casa, che si scontrano con le manone e il corpo di Donnarumma. Pochi minuti in campo per Tonali e Diaz, i due neoacquisti più attesi, aspettando qualche botto di fine mercato. Giovedì prossimo 24 settembre, questa volta a San Siro, i rossoneri di mister Pioli se la vedranno coi norvegesi del Bodoe Glimt nel terzo turno ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Basta il ", quello post-Covid senza i (pochi) nuovi innesti, per regolare senza troppi patemi gli irlandesi delloRovers nel secondo turno preliminare di. Vittoria per 2-0 in trasferta, reti del solitohimovic nel primo tempo enoglu nella ripresa, in mezzo almeno una mezza dozzina di chiare occasioni da gol e un paio di sussulti dei padroni di casa, che si scontrano con le manone e il corpo di Donnarumma. Pochi minuti in campo per Tonali e Diaz, i due neoacquisti più attesi, aspettando qualche botto di fine mercato. Giovedì prossimo 24 settembre, questa volta a San Siro, i rossoneri di mister Pioli se la vedranno coidelGlimt nel terzo turno ...

Fishtastick : Mi fanno morire i milanisti che vanno sotto ad un vecchio tweet di depay che si congratulava con ibra per essere pa… - CasaMilan_it : Il #Milan non sbaglia in #EuropaLeague contro lo #ShamrockRoversMilan: finisce 2-0. Ecco tutto quello che è succes… - AganKureAKAcSen : Ve la racconto cosi Inter/milan Recsindono con giocatore x facendo minus 18,3 milioni Acquistano giocatore Y un ann… - fondamrossonero : Sarò pure vecchio e antico, ma questa maglia non può essere la maglia dell A.C.Milan 1899 sette volte campione d'Eu… - ManuFilippone95 : RT @notrealsebaros: ORE 20: SHAMROCK ROVERS - AC MILAN RICOMINCIAMO RAGAZZI E FORZA VECCHIO CUORE ROSSONERO -

Ultime Notizie dalla rete : Vecchio Milan Probabili formazioni Shamrock Rovers-Milan: Ibrahimovic dal 1' Goal.com Serie A al via: Juve e Inter in pole, ma i nerazzurri sono pronti per vincere. Il Milan dipende troppo da Ibra

I bianconeri hanno più solisti ma sono una squadra più storta: vecchia davanti e indietro, giovane in mezzo. Atalanta, il rischio è che corre da tre anni. Non vedo il Napoli pronto per il grande salto ...

Il Bar Sport di Repubblica.it

Non può avere un significato e non possiamo trarre nulla da una vittoria contro lo Shamrock Rovers. Ma è sicuramente simbolico che il Milan ricominci da un gol del trentanovenne Ibrahimovic. Che Ibrah ...

Milan, il Bodø/Glimt è una vecchia conoscenza del calcio italiano

Saranno i norvegesi ad affrontare i rossoneri nel terzo turno preliminare di Europa League: in passato le sfide a Inter, Napoli e Sampdoria. Missione compiuta per il Milan. La squadra rossonera ha sup ...

I bianconeri hanno più solisti ma sono una squadra più storta: vecchia davanti e indietro, giovane in mezzo. Atalanta, il rischio è che corre da tre anni. Non vedo il Napoli pronto per il grande salto ...Non può avere un significato e non possiamo trarre nulla da una vittoria contro lo Shamrock Rovers. Ma è sicuramente simbolico che il Milan ricominci da un gol del trentanovenne Ibrahimovic. Che Ibrah ...Saranno i norvegesi ad affrontare i rossoneri nel terzo turno preliminare di Europa League: in passato le sfide a Inter, Napoli e Sampdoria. Missione compiuta per il Milan. La squadra rossonera ha sup ...