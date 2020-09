Usa | Donald Trump è stato accusato di molestie sessuali da un’ex modella

Leggi su italiasera

(Di giovedì 17 settembre 2020) Il presidente degli Stati Unitidida Amy Dorris, 48 anni, ex. La vicenda, raccontata dalla stessa Dorris in un’intervista con il The Guardian, risale al settembre 1997. L’ex, all’epoca 24enne, ha rivelato che, durante gli Us Open di 23 anni fa, l’ha avvicinata fuori dal bagno del suo box Vip e l’ha aggredita palpandola e tenendola stretta mentre lei cercava di spingerlo via. “Mi ha infilato la lingua in bocca – ha raccontato Dorris – mentre cercavo di spingerlo via. In quel momento la sua presa si è fatta più stretta e le sue mani mi palpavano il sedere, i seni, la schiena. Tutto”. Gli ...