Ue, Mattarella: Germania decisiva per superare pigrizie e resistenze (Di giovedì 17 settembre 2020) 'Vorrei ringraziare per la posizione che la Germania ha assunto in ambito europeo. Le conseguenze della pandemia sono state drammatiche in tutta Europa e la Ue ha ritrovato le ispirazioni originarie e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 17 settembre 2020) 'Vorrei ringraziare per la posizione che laha assunto in ambito europeo. Le conseguenze della pandemia sono state drammatiche in tutta Europa e la Ue ha ritrovato le ispirazioni originarie e ...

Quirinale : #Milano, il Presidente #Mattarella ???? riceve il Presidente della Repubblica Federale di #Germania ???? #Steinmeier in… - Banto000 : RT @Quirinale: #Milano, il Presidente #Mattarella ???? riceve il Presidente della Repubblica Federale di #Germania ???? #Steinmeier in visita u… - DoloresParmegg1 : RT @Quirinale: #Milano, il Presidente #Mattarella ???? riceve il Presidente della Repubblica Federale di #Germania ???? #Steinmeier in visita u… - __Martinello : RT @Quirinale: #Milano, il Presidente #Mattarella ???? riceve il Presidente della Repubblica Federale di #Germania ???? #Steinmeier in visita u… - VincentDavide : RT @Quirinale: #Milano, il Presidente #Mattarella ???? riceve il Presidente della Repubblica Federale di #Germania ???? #Steinmeier in visita u… -