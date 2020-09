Torta salata con carciofi pancetta e gorgonzola (Di giovedì 17 settembre 2020) La è una ricetta comoda e veloce da preparare. Potete utilizzarla come piatto unico, oppure come antipasto o all’interno di un buffet per cene e aperitivi. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 2 dischi di pasta brisè3 carciofi grandi90 gr. di gorgonzola (consiglierei dolce)200 gr. di scamorza50 gr. di parmigiano reggiano grattugiato100 gr. di pancetta affumicata a cubettiOlio extravergine d’oliva q.b.Sale q.b.Prezzemolo1 cipollotto (o un pezzetto di cipolla)Per preparare la iniziamo tagliando la cipolla e il prezzemolo. Pulite i carciofi e tagliateli finemente. Prendete una padella con un filo di olio extravergine di oliva e mettete a scaldare, poi aggiungete il cipollotto o la cipolla e il prezzemolo. Lasciate cuocere qualche minuto poi ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 17 settembre 2020) La è una ricetta comoda e veloce da preparare. Potete utilizzarla come piatto unico, oppure come antipasto o all’interno di un buffet per cene e aperitivi. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 2 dischi di pasta brisè3grandi90 gr. di(consiglierei dolce)200 gr. di scamorza50 gr. di parmigiano reggiano grattugiato100 gr. diaffumicata a cubettiOlio extravergine d’oliva q.b.Sale q.b.Prezzemolo1 cipollotto (o un pezzetto di cipolla)Per preparare la iniziamo tagliando la cipolla e il prezzemolo. Pulite ie tagliateli finemente. Prendete una padella con un filo di olio extravergine di oliva e mettete a scaldare, poi aggiungete il cipollotto o la cipolla e il prezzemolo. Lasciate cuocere qualche minuto poi ...

Ultime Notizie dalla rete : Torta salata Ricetta torta salata 5 minuti: ingredienti, preparazione e consigli Giornal I mercoledì Veg di Ortofruit: oggi prepariamo le deliziose girelle di zucchini

Frutta e ortaggi di Ortofruit Italia tornano protagonisti ogni mercoledì con le ricette 100% veg e super-salutari commentate dalla redazione de ilGolosario di Paolo Massobrio! IL PRODOTTO DELLA SETTIM ...

Torta o tortini salati con finferli selvatici e patate

Questa torta salata fatta in casa con funghi finferli selvatici e patate è una ricetta con funghi gustosa e non banale, che si presta sia come antipasto, sia come piatto unico (per esempio da portare ...

Focaccia con ricotta e zucchine, come preparare impasto e ripieno

Una torta rustica golosa ma leggera: la focaccia con ricotta e zucchine cuoce in poco tempo ed è anche molto leggera Un po’ pizza, un po’ torta salata, la focaccia con ricotta e zucchine è la soluzion ...

