Topolino | la moda è protagonista grazie a Minni

(Di giovedì 17 settembre 2020) La moda ha spesso celebrato e preso ispirazione dall’immaginario cartoon di Topolino, dalle silhouette inconfondibili dei suoi personaggi, trasformate in stampe pop e non solo, alle citazioni più esplicite, che abbiamo potuto ammirare in diverse capsule collection per il 90esimo anniversario dell’iconico Mickie Mouse. Ma, tra le pagine del settimanale disneyano, il mondo fashion è mai stato il focus delle vicende di Topolino e compagnia? Ebbene sì, perché nel 1986, Zio Paperone è stato protagonista di un numero dedicato alla moda usa e getta, ma in chiave decisamente – e sorprendentemente – pionieristica: grazie ad Archimede infatti, crea un vestito biodegradabile, a zero impatto ambientale. Nel 1997 invece, il celebre inventore di Paperopoli torna a sperimentare con l’abbigliamento in un numero sulla moda relativa, grazie a una tuta che proietta degli ologrammi per cambiare continuamente forma. E Minni?