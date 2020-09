Tommaso Zorzi esce dalla casa del GF VIP, il comunicato ufficiale: “Deve fare controlli” (FOTO) (Di giovedì 17 settembre 2020) La produzione del GF VIP ha provveduto a divulgare una notizia molto importante che riguarda Tommaso Zorzi. Il concorrente, dopo aver accusato febbre alta, è stato costretto ad abbandonare la casa più spiata d’Italia. La sua uscita pare sia momentanea, dato che il ragazzo deve sottoporsi a tutti i controlli necessari per scongiurare ogni pericolo. I telespettatori, però, hanno sollevato una polemica in merito alla questione e al modo in cui la produzione ha gestito questa situazione. L’uscita di Tommaso Zordi dal GF VIP Al tempo del Covid avere la febbre incute un certo timore e genera preoccupazione. Tommaso Zorzi, ad esempio, dopo la messa in onda della prima puntata del GF VIP, ha confessato ai suoi coinquilini di non sentirsi molto bene e di avere i ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 17 settembre 2020) La produzione del GF VIP ha provveduto a divulgare una notizia molto importante che riguarda. Il concorrente, dopo aver accusato febbre alta, è stato costretto ad abbandonare lapiù spiata d’Italia. La sua uscita pare sia momentanea, dato che il ragazzo deve sottoporsi a tutti i controlli necessari per scongiurare ogni pericolo. I telespettatori, però, hanno sollevato una polemica in merito alla questione e al modo in cui la produzione ha gestito questa situazione. L’uscita diZordi dal GF VIP Al tempo del Covid avere la febbre incute un certo timore e genera preoccupazione., ad esempio, dopo la messa in onda della prima puntata del GF VIP, ha confessato ai suoi coinquilini di non sentirsi molto bene e di avere i ...

