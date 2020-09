Sarno | “Il M5S al fianco degli operai ex ALMEC di Nusco”

Leggi su anteprima24

Avellino – Una delegazione diexha incontrato il ministro Di Maio in occasione del suo intervento ad Ariano Irpino. Oltre centolicenziati nel 2011 e mai più rientrati a lavoro nella nuova azienda SIRPRESS srl. "Una vertenza sindacale troppo lunga e che nel tempo non ha portato ai risultati sperati. Oggi la nuova proprietà preferisce esternalizzare i lavori piuttosto che assumere gli, disattendendo gli impegni presi in passato. La politica locale e regionale non ha fatto nulla per evitare questa condizione di difficoltà per glidi Nusco. Gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Lioni si sono presi in carico questa delicata vicenda e hanno messo in programma incontri con gli onorevoli pentastellati Maraia e ...