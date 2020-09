Progecta rilancia la stagione dei grandi eventi alla Mostra d’Oltremare

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 17 settembre 2020) di Marco Milano Arriva l’atteso annuncio per imprese e operatori economici della Campania e del sud Italia. Le fiere autunnali di “” riservate al mondo della farmaceutica, dell’agroalimentare, dell’arredamento e del design si svolgeranno regolarmente nei prossimi mesi. Appuntamentod’Oltremare di Napoli, dunque, fra metà novembre e metà dicembre, per una “batteria” di. Ad essere ospitata in ordine di tempo per prima dai padiglioni napoletani di Fuorigrotta sarà “Gustus” da domenica 22 a martedì 24 novembre. A seguire da venerdì 27 a domenica 29 novembre sarà la volta di “Pharmexpo”, mentre il primo weekend di dicembre (da venerdì 4 a domenica 6) sarà all’insegna ...