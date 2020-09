Prato | Studentessa in Attesa di Esito Tampone si Reca a Scuola

(Di giovedì 17 settembre 2020) Unache frequenta un istituto di, dopo essersi sottoposta a, siprima di ricevere l’. Ilè risultato positivo, come segnala il quotidiano “Il Tirreno”. Due compagni di classe saranno sottoposti a controlli ma nessuna quarantena per la classe. La reazione della preside non si è fatta attendere. Furiosa, si scaglia contro i genitori, che ora rischiano una multa.

reteversilia : Studentessa del liceo 'Brunelleschi' fa il tampone e va a scuola: positiva. La preside attacca i genitori - iltirreno : Il caso in un liceo. La preside si rivolge con parole di disappunto soprattutto verso i genitori -

Ultime Notizie dalla rete : Prato Studentessa

Il Tirreno

Spiacevole episodio a Prato. Una studentessa di una scuola della città toscana si è presentata, martedì in classe per seguire il primo giorno di lezioni, ma non doveva farlo visto che era in attesa de ...Prato, nessuna quarantena in classe ma solo controlli su due compagni. Le dure parole della dirigente della scuola verso la famiglia, che ora rischia una multa PRATO. Martedì 15 per lei era il primo g ...Mantova Food&Science Festival modifica la formula a causa della pandemia, ma non cambia la collaborazione e la partecipazione del Consorzio Tutela Grana Padano, il formaggio Dop più consumato nel mond ...