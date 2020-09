Positiva a test corona virus va a fare la spesa: denunciata a Monopoli Doveva rimanere in isolamento in conseguenza del focolaio di Polignano a Mare. A Bari denunciata una donna che rifiutava di indossare la mascherina in pullman (Di giovedì 17 settembre 2020) L'articolo Positiva a test corona virus va a fare la spesa: denunciata a Monopoli <small class="subtitle">Doveva rimanere in isolamento in conseguenza del focolaio di Polignano a Mare. A Bari denunciata una donna che rifiutava di indossare la mascherina in pullman</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 17 settembre 2020) L'articolova ala inindeldi. Aunachedilain proviene da Noi Notizie..

