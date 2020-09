Pistoia, si suicida gettandosi da un ponte: la compagna è stata uccisa in casa (Di giovedì 17 settembre 2020) Pistoia, si suicida gettandosi da un ponte: la compagna è stata uccisa in casa. Si indaga in queste ore su quella che potrebbe essere la scena di un delitto, causato da probabili dissapori di natura sentimentale. Un uomo di 50 anni si è gettato da un ponte sulla Montagna Pistoiese, precisamente a Mammiano, una località … L'articolo Pistoia, si suicida gettandosi da un ponte: la compagna è stata uccisa in casa è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 17 settembre 2020), sida un: lain. Si indaga in queste ore su quella che potrebbe essere la scena di un delitto, causato da probabili dissapori di natura sentimentale. Un uomo di 50 anni si è gettato da unsulla Montagna Pistoiese, precisamente a Mammiano, una località … L'articolo, sida un: lainè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

