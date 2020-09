Palermo | Genitore Positivo al Coronavirus | Chiude Asilo Nido

(Di giovedì 17 settembre 2020) L’“Melograno” di via Monte San Calogero, a, è stato chiuso in via precauzionale. L’istituto è stato chiuso a seguito della segnalazione di un, risultatoaldopo essersi sottoposto al tampone. Sono stati presi immediatamente provvedimenti con la chiusura dell’. Le famiglie dei compagni del bambino sono state avvertite della situazione.

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, giovedì 17 settembre. Ancora in aumento i nuovi casi di contagio in Italia: sono 1.452 in 24 ore con 100.000 tamponi. Dodici le ...Da un lato la carenza di spazi, dall'altro i primi casi di Coronavirus che rendono più duro l'avvio. La ripartenza della scuola in Sicilia è una corsa a ostacoli. L'ultimo caso riguarda l'asilo nido ...Sono stati i genitori del piccolo che frequenta l’asilo nido a dare la comunicazione, dell’esito dell’esame, ieri sera, alla educatrice di riferimento del “Melograno”. Immediatamente è scattato il pr ...