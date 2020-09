Nonno precipita dal balcone e muore | il volo di 8 metri davanti ai nipotini

(Di giovedì 17 settembre 2020) Una tragedia si è consumata in provincia di Brescia, dove un uomo di 77 anni è mortoagli occhi innocenti dei suoi, di soli 6 e 8 anni . Un incidente fatale per l'anziano, che è ...

Tragedia a Desenzano del Garda: un uomo di 77 anni è precipitato dal terzo piano di una palazzina, mentre stava sistemando le tapparelle. Il tutto davanti ai nipotini. Mentre sistemava la tapparella d ...Una tragedia si è consumata ieri sera a Desenzano del Garda, nel quartiere delle Grezze. Un uomo di 77 anni si trovava in casa insieme ai due nipotini di 6 e 8 anni, figli della figlia. Ad un tratto l ...Ieri a Desenzano, in provincia di Brescia, un uomo di 77 anni è deceduto sotto gli occhi dei due nipoti cadendo dal balcone. Il nipote più grande, vedendo cadere il nonno, a otto anni ha chiamato i so ...