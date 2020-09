MotoGP Misano, Dovizioso: 'Ho trovato fluidità e velocità: voglio sfruttarle' (Di giovedì 17 settembre 2020) Di nuovo a Misano, per il bis, dal nome inedito: GP dell'Emilia Romagna di MotoGP. Tante le attese, dopo che il GP di San Marino , della scorsa settimana, vinto da Morbidelli davanti a Bagnaia e Mir, ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 17 settembre 2020) Di nuovo a, per il bis, dal nome inedito: GP dell'Emilia Romagna di. Tante le attese, dopo che il GP di San Marino , della scorsa settimana, vinto da Morbidelli davanti a Bagnaia e Mir, ...

SkySportMotoGP : ?? @ValeYellow46 ci crede: 'La vetta del Mondiale è molto vicina, voglio il podio a Misano' #EmiliaRomagnaGP… - SkySportMotoGP : Il Paso c'è! A Misano ritorna in pista nel Mondiale e ad @antonioboselli rilascia le sue prime parole in vista del… - SkySportMotoGP : #VR46 a caccia della rivincita nell'#EmiliaRomagnaGP #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - BeltramoPaolo : RT @SkySportMotoGP: Il Paso c'è! A Misano ritorna in pista nel Mondiale e ad @antonioboselli rilascia le sue prime parole in vista del week… - fax222 : RT @gponedotcom: Bagnaia, una Lamborghini Aventador da 470k per brindare al podio di Misano: Su Instagram Pecco ha sfoggiato la vettura che… -