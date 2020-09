Morte Willy, il Suv, ricchi sui social: percepivano il reddito di cittadinanza (Di giovedì 17 settembre 2020) Morte Willy: le indagini patrimoniali della Guardia di Finanza hanno portato alla luce che i Bianchi, Pincarelli e Belleggia percepivano il RDC pur non avendo le caratteristiche Proseguono le indagini sulle vite dei quattro assassini di Willy Monteiro Duarte morto il 6 settembre 2020 a Colleferro in seguito ad una rissa. In baso a quanto emerso da ciò che pubblicano sui loro profili social, i fratelli Bianchi, Pincarelli e Belleggia si concedevano molti lussi, come vacanze in barca, auto costose e abiti griffati. Insomma, ragazzi piuttosto benestanti agli occhi della gente, ma non per lo Stato. Stando alle indiscrezioni raccolte da “Il Tempo” i quattro percepivano il reddito di cittadinanza. Anche il padre ... Leggi su chenews (Di giovedì 17 settembre 2020): le indagini patrimoniali della Guardia di Finanza hanno portato alla luce che i Bianchi, Pincarelli e Belleggiail RDC pur non avendo le caratteristiche Proseguono le indagini sulle vite dei quattro assassini diMonteiro Duarte morto il 6 settembre 2020 a Colleferro in seguito ad una rissa. In baso a quanto emerso da ciò che pubblicano sui loro profili, i fratelli Bianchi, Pincarelli e Belleggia si concedevano molti lussi, come vacanze in barca, auto costose e abiti griffati. Insomma, ragazzi piuttosto benestanti agli occhi della gente, ma non per lo Stato. Stando alle indiscrezioni raccolte da “Il Tempo” i quattroildi. Anche il padre ...

