Mancato aumento pensioni invalidità: sollecito all'Inps (Di giovedì 17 settembre 2020) LECCE- L' ASSOCIAZIONE PRONTO SOCCORSO DEI POVERI scrive all'Inps affinchè provveda ad attuare quanto deciso dalla Corte costituzionale e pubblicato in gazzetta ufficiale il 15-08-2020, ossia: disporre l' aumento delle pensioni di invalidità per gli aventi diritto. Ad oggi - afferma il Pronto Soccorso dei Poveri - costatiamo una scarsa ... Leggi su trnews (Di giovedì 17 settembre 2020) LECCE- L' ASSOCIAZIONE PRONTO SOCCORSO DEI POVERI scrive all'affinchè provveda ad attuare quanto deciso dalla Corte costituzionale e pubblicato in gazzetta ufficiale il 15-08-2020, ossia: disporre l'delledi; per gli aventi diritto. Ad oggi - afferma il Pronto Soccorso dei Poveri - costatiamo una scarsa ...

peretti_leonard : E chi é che va al pub durante un'epidemia? Le nonnette 80enni? Certo che no. Questo spiega il mancato aumento di mo… - SleeplessOwl_ : Per premiare i suoi collaboratori ha messo la macchina del caffé Borbone, cosí ora si radunano lí per mandarlo affa… - StaserasolounTG : RT @telecitynews24: ?? NOCCIOLE, CIA PIEMONTE: 'PREZZO INACCETTABILE' ?? Forte dissenso per il mancato aumento della quotazione ?? https://t… - sulsitodisimone : RT @telecitynews24: ?? NOCCIOLE, CIA PIEMONTE: 'PREZZO INACCETTABILE' ?? Forte dissenso per il mancato aumento della quotazione ?? https://t… - telecitynews24 : ?? NOCCIOLE, CIA PIEMONTE: 'PREZZO INACCETTABILE' ?? Forte dissenso per il mancato aumento della quotazione ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Mancato aumento Mancato aumento pensioni invalidità: sollecito all'Inps | Telerama News TeleRama News La Pigna: “Le auto sfrecciano e la sicurezza stradale manca: servono più controlli della Polizia locale”

La richiesta al sindaco De Pascale e al vicesindaco con delega alla sicurezza Fusignani. Riportiamo di seguito le parole con le quali Lorenzo Frisenda (Consigliere territoriale La Pigna) chiede al sin ...

La richiesta al sindaco De Pascale e al vicesindaco con delega alla sicurezza Fusignani. Riportiamo di seguito le parole con le quali Lorenzo Frisenda (Consigliere territoriale La Pigna) chiede al sin ...