L’alta velocità rischia una crisi dovuta al Covid

Le limitazioni per il coronavirus sui mezzi di trasporto, in particolare riguardanti la linea ferroviaria, porteranno a delle gravi ripercussioni economiche come spiegato dall'amministratore delegato della linea Italo, Gianbattista La Rocca. La Rocca ha infatti spiegato che nel giro di due mesi i treni rischiano di rimanere fermi, comportando ovviamente una grave riduzione dell'occupazione, tra le 1500 e le 5000 famiglie. La speranza dell'amministratore delegato è una marcia indietro da parte del comitato tecnico scientifico, che attualmente rimane fermo sulla riduzione della capienza dei treni ad Alta Velocità del 50%. Il restante trasporto pubblico, invece ha la possibilità di viaggiare con una capienza dell'80% rispetto ai posti disponibili.

