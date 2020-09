La dichiarazione di Dayane Mello: “Provo ancora un sentimento forte per Balotelli”. E lui… (Di giovedì 17 settembre 2020) Tra Dayane Mello ed Enock Barwuah ci sono già state lunghe chiacchierate in disparte nella casa del Grande Fratello Vip. La modella ha confessato riferendosi al fratello: "Provo ancora un sentimento forte per lui. C'è sentimento, Mario è una persona speciale. quando lo vedo il mio cuore batte forte. Malgrado il sentimento non siamo riusciti mai a stare insieme, lui è un testardo e anche io; quando l'ho conosciuto avevo diciannove anni, l'ho amato e ho ancora dei sentimenti fortissimi per lui".Tempo fa tra i due c'era stato anche un bacio: "È stato in macchina davanti all'agenzia dove io lavoravo. Ci guardavamo, io l'ho preso e ... Leggi su golssip (Di giovedì 17 settembre 2020) Traed Enock Barwuah ci sono già state lunghe chiacchierate in disparte nella casa del Grande Fratello Vip. La modella ha confessato riferendosi al fratello: "Provounper lui. C'è, Mario è una persona speciale. quando lo vedo il mio cuore batte. Malgrado ilnon siamo riusciti mai a stare insieme, lui è un testardo e anche io; quando l'ho conosciuto avevo diciannove anni, l'ho amato e hodei sentimenti fortissimi per lui".Tempo fa tra i due c'era stato anche un bacio: "È stato in macchina davanti all'agenzia dove io lavoravo. Ci guardavamo, io l'ho preso e ...

