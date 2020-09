Juventus, Dybala a rischio: cosa filtra dalla Continassa (Di giovedì 17 settembre 2020) Paulo Dybala a rischio? Non solo il rinnovo con la Juventus a complicare il destino della Joya, ma anche l’infortunio subito nelle scorse settimane che ha prima costretto l’attaccante a non poter dare il proprio pieno apporto allo sciagurato match di Champions League contro il Lione e, in seguito, a sventolare bandiera bianca in vista dell’inizio campionato. Domenica è già tempo di scendere di nuovo in campo e, alle prese con i guai fisici, l’argentino dovrebbe con tutta probabilità saltare l’impegno casalingo contro la Sampdoria. Ma non sarebbe finita qui: secondo Sky Sport, infatti, dalla Continassa arriverebbero brutte notizie e Dybala potrebbe restare fuori non solo contro i blucerchiati ma anche contro la Roma. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Paulo? Non solo il rinnovo con laa complicare il destino della Joya, ma anche l’infortunio subito nelle scorse settimane che ha prima costretto l’attaccante a non poter dare il proprio pieno apporto allo sciagurato match di Champions League contro il Lione e, in seguito, a sventolare bandiera bianca in vista dell’inizio campionato. Domenica è già tempo di scendere di nuovo in campo e, alle prese con i guai fisici, l’argentino dovrebbe con tutta probabilità saltare l’impegno casalingo contro la Sampdoria. Ma non sarebbe finita qui: secondo Sky Sport, infatti,arriverebbero brutte notizie epotrebbe restare fuori non solo contro i blucerchiati ma anche contro la Roma. LEGGI ANCHE: ...

