Italian open: Fognini si ferma in ritardo di condizione (Di giovedì 17 settembre 2020) Gli Italian open aprono alle ore 11.00 con Shapovalov-Martinez sul Centrale. Il tennis spettacolare di Denis Shapovalov ci accompagnerà ancora. Il 21enne canadese numero 14 al mondo e 12° del tabellone romano, ha superato senza problemi lo spagnolo Pedro Martinez, numero 109 nel ranking Atp, con un doppio 6-4 in un’ora e 42 minuti di gioco. Shapovalov ha messo in campo i suoi colpi più efficaci senza dover far ricorso a troppi sforzi. Il canadese si è mosso bene, con rapidità e precisione soprattutto nei momenti più importanti. Italian open Fabio c’è ma fatica Fabio Fognini si ferma con il 22enne francese Ugo Humbert, 42 al mondo con il punteggio di 7-5 7-6. Non possiamo dire che Fognini abbia brillato, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 17 settembre 2020) Gliaprono alle ore 11.00 con Shapovalov-Martinez sul Centrale. Il tennis spettacolare di Denis Shapovalov ci accompagnerà ancora. Il 21enne canadese numero 14 al mondo e 12° del tabellone romano, ha superato senza problemi lo spagnolo Pedro Martinez, numero 109 nel ranking Atp, con un doppio 6-4 in un’ora e 42 minuti di gioco. Shapovalov ha messo in campo i suoi colpi più efficaci senza dover far ricorso a troppi sforzi. Il canadese si è mosso bene, con rapidità e precisione soprattutto nei momenti più importanti.Fabio c’è ma fatica Fabiosicon il 22enne francese Ugo Humbert, 42 al mondo con il punteggio di 7-5 7-6. Non possiamo dire cheabbia brillato, ...

periodicodaily : Italian open: Fognini si ferma in ritardo di condizione #fognini #italianopen - LuigiDiCapua : RT @_Net_Insurance: ?? LIVE – Italian Insurtech Awards 2020 ?? @_Net_Insurance vince il premio per la categoria “Progetto di Open Insurance… - MCins_ : RT @_Net_Insurance: ?? LIVE – Italian Insurtech Awards 2020 ?? @_Net_Insurance vince il premio per la categoria “Progetto di Open Insurance… - SusannaCretella : RT @_Net_Insurance: ?? LIVE – Italian Insurtech Awards 2020 ?? @_Net_Insurance vince il premio per la categoria “Progetto di Open Insurance… - _Net_Insurance : ?? LIVE – Italian Insurtech Awards 2020 ?? @_Net_Insurance vince il premio per la categoria “Progetto di Open Insura… -

Ultime Notizie dalla rete : Italian open Nuoto di fondo, a Noli tappa dell’Italian Open Water Tour: i risultati e le classifiche IVG.it Sponda Ue al Governo italiano sulla Rete Unica

Roma, 17 set. (askanews) - La Commissione Europea tramite un portavoce smentisce le indiscrezioni che davano per assunta una posizione e addirittura un veto sul progetto italiano Tim-CdP su rete unica ...

Bloomberg: la Commissione Europea è ostile alla rete unica a maggioranza TIM

Secondo il quotidiano finanziario che riporta fonti vicine alla Commissione Europea, il team di Margrethe Vestager sarebbe contrario alla nascita di una new company per la rete unica con partecipazion ...

Sbarchi e navi Ong nei porti siciliani, Musumeci: "Roma non ci costringa ad agire di nuovo"

È ancora emergenza migranti in Sicilia. Gli sbarchi e gli arrivi sulle coste dell'Isola non si fermano e ancora nessun aiuto e nessun provvedimento arriva dal governo. Lo fa notare il presidente Nello ...

Roma, 17 set. (askanews) - La Commissione Europea tramite un portavoce smentisce le indiscrezioni che davano per assunta una posizione e addirittura un veto sul progetto italiano Tim-CdP su rete unica ...Secondo il quotidiano finanziario che riporta fonti vicine alla Commissione Europea, il team di Margrethe Vestager sarebbe contrario alla nascita di una new company per la rete unica con partecipazion ...È ancora emergenza migranti in Sicilia. Gli sbarchi e gli arrivi sulle coste dell'Isola non si fermano e ancora nessun aiuto e nessun provvedimento arriva dal governo. Lo fa notare il presidente Nello ...