Internazionali di tennis di Roma, Fognini e Sonego eliminati (Di giovedì 17 settembre 2020) Sono quattro gli italiani agli ottavi: Lorenzo Musetti si prende un altro scalpo eccellente al Foro, batte 6-3, 6-4 Kei Nishikori (35 del ranking) e raggiunge Berrettini, Travaglia e Sinner. Fuori Fognini con Humbert e Sonego con Ruud. Quarta giornata degli Internazionali d'Italia, in corso al Foro Italico di Roma fino al 21 settembre e in diretta sui canali Sky Sport. Sono 4 gli italiani qualificati agli ottavi: Sinner (vs Dimitrov), Musetti, Berrettini e Travaglia, questi ultimi protagonisti di un derby. Si tratta di un record eguagliato: nel 1979 vi riuscirono Panatta, Bertolucci, Ocleppo e Barazzutti. Fabio Fognini esce di scena al debutto agli Internazionali d'Italia. Il 33enne di Arma di Taggia, n.13 ATP e settima testa di ...

