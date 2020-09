Il lockdown ha peggiorato i disturbi dei malati di Alzheimer (Di giovedì 17 settembre 2020) AGI - Dopo un mese dall'inizio del lockdown il 60 per cento dei pazienti con Alzheimer aveva subito un peggioramento dei disturbi comportamentali preesistenti o la comparsa di nuovi sintomi neuropsichiatrici. Queste le conclusioni di una ricerca condotta da SINdem (Società Italiana di Neurologia per le demenze) e pubblicata sulla rivista Frontiers Psychiatry. I risultati sono stati diffusi qualche giorno prima della Giornata mondiale contro l'Alzheimer che si celebra il prossimo 21 settembre. L'Alzheimer è una malattia subdola che entra silenziosamente nella vita delle persone per poi travolgerla completamente: porta a una totale perdita di autonomia nei pazienti, con un grosso impegno da parte dei familiari che svolgono un ruolo importantissimo di costante accudimento. Nel mondo la ... Leggi su agi (Di giovedì 17 settembre 2020) AGI - Dopo un mese dall'inizio del lockdown il 60 per cento dei pazienti conaveva subito un peggioramento deicomportamentali preesistenti o la comparsa di nuovi sintomi neuropsichiatrici. Queste le conclusioni di una ricerca condotta da SINdem (Società Italiana di Neurologia per le demenze) e pubblicata sulla rivista Frontiers Psychiatry. I risultati sono stati diffusi qualche giorno prima della Giornata mondiale contro l'che si celebra il prossimo 21 settembre. L'è una malattia subdola che entra silenziosamente nella vita delle persone per poi travolgerla completamente: porta a una totale perdita di autonomia nei pazienti, con un grosso impegno da parte dei familiari che svolgono un ruolo importantissimo di costante accudimento. Nel mondo la ...

