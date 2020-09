Ida Platano sguardo basso | Dettagli nascosti fuori Uomini e Donne (Di giovedì 17 settembre 2020) Ida Platano si mostra con lo sguardo basso e si dedica delle parole che fanno capire quanto sia lontana da trovare un nuovo amore. Quali sono state le sue affermazioni? La fine della relazione con Riccardo Guarnieri ha significato per Ida Platano il termine di un capitolo importantissimo della sua vita tanto da cambiarla radicalmente. … L'articolo Ida Platano sguardo basso Dettagli nascosti fuori Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 settembre 2020) Idasi mostra con loe si dedica delle parole che fanno capire quanto sia lontana da trovare un nuovo amore. Quali sono state le sue affermazioni? La fine della relazione con Riccardo Guarnieri ha significato per Idail termine di un capitolo importantissimo della sua vita tanto da cambiarla radicalmente. … L'articolo Idaproviene da www.meteoweek.com.

infoitcultura : UeD, Ida Platano si scaglia contro Nicola Vivarelli: il commento - MyliPanico : RT @Noemi40760080: Ma come mai Ida fitvia Platano quest’anno non è ancora venuta ad allagare lo studio con le sue lacrime? #uominiedonne - Noemi40760080 : Ma come mai Ida fitvia Platano quest’anno non è ancora venuta ad allagare lo studio con le sue lacrime? #uominiedonne - GossipItalia3 : UeD, Ida Platano si scaglia contro Nicola Vivarelli: il commento #gossipitalianews - infoitcultura : Ida Platano gesto egoistico | Ex di Uomini e Donne pensa a sé stessa -