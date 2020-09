HIGHLIGHTS Shamrock Rovers Milan | gol e azioni salienti del match

(Di giovedì 17 settembre 2020) Gol edelvalido per i sedicesimi di finale dell’Europa League 2020/21:Gol edeltra, valido per il secondo turno preliminare dell’Europa League 2020/2021. 23′ Gol del– Ibrahimovic scambia con Calhanoglu e fredda Mannus con un destro secco sul primo palo. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Il Milan e gli highlights dell'allenamento: 'Concentrati verso lo Shamrock': Il Milan, intervenuto su Twitter, ha p… - gradoardo : @gapuggioni @PierettoPaolo @maveManu @ZZiliani Ma le statistiche che ti ho scritto sopra le hai lette? Quello è non… -

Ultime Notizie dalla rete : HIGHLIGHTS Shamrock

MilanNews24.com

Sandro Tonali ha sempre sognato di vestire la maglia del Milan e ci è finalmente riuscito. Sarà inserito nella list UEFA dei rossoneri.Lo svedese ha saltato il test di ieri a Milanello per un problema fisico: riuscirà a recuperare per la sfida di Europa League contro lo Shamrock Rovers? "Tonali subito", titola di spalla il noto quoti ...Video Milan Brescia (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita amichevole, giocata ieri a Milanello. Buon successo per Pioli nell’ultimo test prima dell’Europa League. Al Centro Sportivo d ...