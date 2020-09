Gravina: “Rinnovo Mancini? Prima degli Europei, non serve aspettare” (Di giovedì 17 settembre 2020) Gravina rinnovo Mancini – Roberto Mancini ancora a lungo il Commissario Tecnico dell’Italia. E’ il progetto del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che, nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato del rinnovo di contratto del tecnico della Nazionale. “Il ciclo che ha aperto va ben oltre il limite contrattuale del dicembre 2022. Ci sono … L'articolo Gravina: “Rinnovo Mancini? Prima degli Europei, non serve aspettare” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 17 settembre 2020)rinnovo– Robertoancora a lungo il Commissario Tecnico dell’Italia. E’ il progetto del presidente della FIGC, Gabriele, che, nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato del rinnovo di contratto del tecnico della Nazionale. “Il ciclo che ha aperto va ben oltre il limite contrattuale del dicembre 2022. Ci sono … L'articolo: “Rinnovo, nonaspettare” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sportli26181512 : #Governance #Notizie Gravina: “Rinnovo Mancini? Prima degli Europei, non serve aspettare”: Gravina rinnovo Mancini… - SkySport : Italia, Gravina: 'Mancini rinnoverà prima degli Europei' - Salvatore_1978 : Ma prima facciamo vincere il decimo ai #gdm. - infoitsport : Gravina: 'Rinnovo Mancini prima degli Europei. Attriti per Lippi? Equivocato un pranzo' - Notiziedi_it : Gravina: “Mancini verso il rinnovo. Playoff? Studio tre fasi, con una Final Eight per assegnare il titolo” -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina “Rinnovo PSG, ufficiale l'addio di Buffon: non rinnoverà ma continuerà a giocare Il Romanista