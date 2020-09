Gli occhiali possono proteggere dal coronavirus? (Di giovedì 17 settembre 2020) Portare un paio di occhiali potrebbe fornire una protezione in più contro il nuovo coronavirus. È questa l’ipotesi di un nuovo studio condotto dai i ricercatori dello Suizhou Zengdu Hospital, in Cina, secondo cui le persone che indossano gli occhiali corrono meno rischi di contrarre la Covid-19 rispetto a chi, invece, non li indossa. I risultati, ancora preliminari, sono stati appena pubblicati su Jama Ophthalmology. Per studiare il legame tra la protezione degli occhiali e il rischio di contrarre il coronavirus, i ricercatori hanno passato in rassegna i dati di 276 pazienti ricoverati nel loro ospedale tra il 27 gennaio e il 13 marzo scorso. A tutti è stato poi chiesto se indossavano gli occhiali, per quanto tempo li portavano durante il giorno e ... Leggi su wired (Di giovedì 17 settembre 2020) Portare un paio dipotrebbe fornire una protezione in più contro il nuovo. È questa l’ipotesi di un nuovo studio condotto dai i ricercatori dello Suizhou Zengdu Hospital, in Cina, secondo cui le persone che indossano glicorrono meno rischi di contrarre la Covid-19 rispetto a chi, invece, non li indossa. I risultati, ancora preliminari, sono stati appena pubblicati su Jama Ophthalmology. Per studiare il legame tra la protezione deglie il rischio di contrarre il, i ricercatori hanno passato in rassegna i dati di 276 pazienti ricoverati nel loro ospedale tra il 27 gennaio e il 13 marzo scorso. A tutti è stato poi chiesto se indossavano gli, per quanto tempo li portavano durante il giorno e ...

Corriere : I Ray-Ban diventano «smart». Alleanza Luxottica-Facebook per gli occhiali intelligenti - MichelaMarzano : Nonostante gli occhiali appannati per le mascherine e l’assenza di distanza tra banchi e cattedre, non vedo l’ora d… - lucaz85581764 : RT @MenorraPiccicud: Con gli occhiali scuri e un aperitivo che mi aspetta... - xxriot : @treewitht Io quando trovo un personaggio che magari si avvicina al mio aspetto, aggiungo io stesso gli occhiali an… - _alpacaparka_ : comunque sto leggendo delle cose su questa app che è meglio che mi facciate pulire gli occhiali, perché guarda... -