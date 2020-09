GFVip 5, Dayane Mello su Mario Balotelli: «Quando sto con lui il mio cuore batte fortissimo!» (Di giovedì 17 settembre 2020) I concorrenti del Grande Fratello Vip 5 si sono lasciati già andare alle prime confidenze. Dayane Mello, presa da un momento nostalgico, ha parlato della sua breve relazione con il calciatore Mario Balotelli. I due sono stati insieme Quando lei aveva 19 anni ed era appena arrivata a Milano dal Brasile. La modella ha chiaramente ammesso di provare ancora dei sentimenti nei confronti di Mario. La chiacchierata è avvenuta nel giardino della casa più spiata d’Italia e alla presenza di Enock Barwuah, fratello di Mario. Anche il ragazzo, preso dalla conversazione, ha detto la sua su tutta questa storia. Leggi anche –> Dayane Mello età, altezza, peso, carriera e vita privata: tutto sulla ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 17 settembre 2020) I concorrenti del Grande Fratello Vip 5 si sono lasciati già andare alle prime confidenze., presa da un momento nostalgico, ha parlato della sua breve relazione con il calciatore. I due sono stati insiemelei aveva 19 anni ed era appena arrivata a Milano dal Brasile. La modella ha chiaramente ammesso di provare ancora dei sentimenti nei confronti di. La chiacchierata è avvenuta nel giardino della casa più spiata d’Italia e alla presenza di Enock Barwuah, fratello di. Anche il ragazzo, preso dalla conversazione, ha detto la sua su tutta questa storia. Leggi anche –>età, altezza, peso, carriera e vita privata: tutto sulla ...

