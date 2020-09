Gf Vip 2020: Dayane Mello confida di amare ancora Balotelli (Di giovedì 17 settembre 2020) Dayane Mello la modella inaspettatamente ha fatto delle dichiarazioni sorprendenti in questo Gf Vip 2020. In questa nuova edizione del Grande Fratello Vip si scoprono i reali sentimenti dei concorrenti, quando sono loro a raccontarli per primi. Dayane Mello ha dichiarato di provare ancora amore per il suo ex Mario Balotelli, che non la prese per niente bene. Anzi è apparso quasi stizzito e ha dichiarato che non vuole essere nominato nella casa a vanvera. Leggi anche: Gf Vip 2020: Patrizia De Blanck e il suo ricco compenso Gf Vip 2020: Dayane Mello si dichiara ancora innamorata del suo ex In realtà il flirt o storia è lontana di ben 12 anni fa, ma ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 17 settembre 2020)la modella inaspettatamente ha fatto delle dichiarazioni sorprendenti in questo Gf Vip. In questa nuova edizione del Grande Fratello Vip si scoprono i reali sentimenti dei concorrenti, quando sono loro a raccontarli per primi.ha dichiarato di provareamore per il suo ex Mario, che non la prese per niente bene. Anzi è apparso quasi stizzito e ha dichiarato che non vuole essere nominato nella casa a vanvera. Leggi anche: Gf Vip: Patrizia De Blanck e il suo ricco compenso Gf Vipsi dichiarainnamorata del suo ex In realtà il flirt o storia è lontana di ben 12 anni fa, ma ...

