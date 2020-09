Genoa, in arrivo Zappacosta in prestito dal Chelsea (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Genoa sarebbe molto vicino all’acquisto a titolo temporaneo di Davide Zappacosta dal Chelsea secondo Sky Sport Il Genoa è molto vicino all’acquisto di Davide Zappacosta, esterno attualmente in forza al Chelsea, secondo quanto riportato da Sky Sport. Il giocatore dovrebbe arrivare a titolo temporaneo. Si tratterebbe di un ritorno in Serie A per il difensore. Nella scorsa stagione il calciatore ha infatti giocato con la maglia della Roma totalizzando però solamente 9 presenze a causa di un infortunio al crociato. Zappacosta ha inoltre un passato trascorso all’Atalanta e al Torino. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Ilsarebbe molto vicino all’acquisto a titolo temporaneo di Davidedalsecondo Sky Sport Ilè molto vicino all’acquisto di Davide, esterno attualmente in forza al, secondo quanto riportato da Sky Sport. Il giocatore dovrebbe arrivare a titolo temporaneo. Si tratterebbe di un ritorno in Serie A per il difensore. Nella scorsa stagione il calciatore ha infatti giocato con la maglia della Roma totalizzando però solamente 9 presenze a causa di un infortunio al crociato.ha inoltre un passato trascorso all’Atalanta e al Torino. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Genoa, stasera arriva #Zajc: poi c'è #Karsdorp - citizenworld__ : @Vince_Mirto @impusino @vivoperlinter A me Pinamonti piace sempre, non reputo negative le sue stagioni al Frosinone… - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa, Zappacosta per la fascia, Pjaca in dirittura d'arrivo - charliemchouse : Genoa, Zappacosta per la fascia, Pjaca in dirittura d'arrivo - EmpoliCalcio : L'arrivo in azzurro nell'estate del 2004; la prima contro il Genoa in Coppa Italia, la vittoria del campionato cade… -